Идет подготовка: представители Баку и Еревана встретятся в Москве

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Ситуация в Нагорном Карабахе, 30 сентября 2020 года

Ситуация в Нагорном Карабахе, 30 сентября 2020 года

Aziz Karimov/Reuters

Армения и Азербайджан подтвердили участие их министров иностранных дел в консультациях по Нагорному Карабаху в Москве 9 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Накануне глав МИД этих республик пригласил в российскую столицу президент РФ Владимир Путин. Он также призвал стороны прекратить огонь, чтобы была возможность обменяться пленными и телами погибших.

Армения и Азербайджан подтвердили, что их министры иностранных дел примут участие в консультациях в Москве, запланированных на 9 октября, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на данный момент идет активная подготовка к этому мероприятию.

Накануне президент России Владимир Путин предложил главам внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана встретиться в российской столице, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября непрерывно идут боевые действия.

Кроме того, российский лидер призвал остановить боевые действия из гуманитарных соображений: чтобы стороны могли обменяться пленными и телами погибших.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, решению Путина провести встречу представителей Еревана и Баку предшествовала серия телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже не первое десятилетие. В 1988 году автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах произошло вооруженное противостояние, в ходе которого Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. В 1992 году начался переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Ее возглавляют три сопредседателя: Россия, США и Франция.

С момента начала этого конфликта в регионе периодически происходят обострения, так 27 сентября, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в нападениях. С тех пор в непризнанной Нагорно-Карабахской республике ведутся боевые действия, в ходе которых погибают гражданские лица и военнослужащие обеих сторон.

Как сообщил РИА «Новости» 7 октября омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян, за десять дней конфликта в Нагорном Карабахе погибли 20 мирных граждан. Он обратил внимание, что «люди стали более осторожными, они живут в подвалах», поэтому даже при серьезных атаках смертность невысокая, как можно было опасаться.

При этом в генпрокуратуре Азербайджана на следующий день после заявления Бегларяна сообщили, что число погибших в вооруженном конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике мирных жителей выросло до 31, ранены 154. Кроме того, 133 гражданским объектам и 928 частным домам нанесен ущерб, отметили в ведомстве.

Главы России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

Президенты также осудили эскалацию и выразили соболезнования родственникам погибших.

Как передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники, переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ, которые состоялись 8 октября в Женеве, продолжатся 9 октября в Москве.

«Сопредседатели Минской группы летят в Москву», — сообщил он, уточнив, что переговоры в Женеве завершились 9 октября в 01:00 (02:00 мск).

Консультации в Женеве проходили в закрытом для прессы режиме. Ни место, ни время их начала и завершения объявлены не были.

В первой половине дня 8 октября в постоянном представительстве России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве сообщили ТАСС, что для участия в переговорах Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в Швейцарию прибыл сопредседатель от РФ Игорь Попов.

Ожидалось, что сопредседатели встретятся с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, но в постпредстве республики в Женеве агентству сказали, что не могут предоставить информацию по этой теме.

В ходе слушаний на комиссии по иностранным делам Национального собрания 7 октября глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция, США и Россия как сопредседатели Минской группы ОБСЕ проведут переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. При этом он не уточнил, на каком уровне они пройдут.

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