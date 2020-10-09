В октябре Землю накроет пятидневная магнитная буря: когда ждать удара

Периодически Солнце выпускает некоторое количество вещества, которое, достигая магнитного поля Земли, провоцирует его колебания. Люди в этот период могут столкнуться с плохим самочувствием, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН заявили, что в ближайшее время произойдет мощное геомагнитное возмущение, которое продлится пять дней. Геомагнитная буря ожидается 21 октября, она будет соответствовать классу G1.До 24 числа усиление события не предвидится, а вот 25 октября буря перейдет на уровень G2. Только 29 числа атмосфера придет в норму, отметили астрономы.Всего существует пять классов магнитных бурь (от G1 до G5 по возрастанию). Буря G1 может стать причиной раздражительности и плохого настроения, тогда как явление G5 часто становится причиной рецидивов хронических заболеваний, сильных головных болей и проблем со здоровьем в целом. Особенно страдает сердечно-сосудистая система. Кроме того, мощные бури негативно влияют на работу земного и космического оборудования. Если на земле сбои единичные, но различные аппараты на орбите планеты часто выходят из строя. Чтобы пережить негативное влияние, стоит сперва наладить свой режим дня. Наличие сразу нескольких негативных факторов (недосып, к примеру, и буря) приведет к раздражительности и стрессу. Также обязательно стоит есть только здоровую пищу и больше отдыхать (желательно прогуливаться на свежем воздухе). Физические нагрузки лучше отложить до времени, когда космическое явление утихнет.Если у вас имеются какие-либо заболевания, лучше носить собой определенные препараты для устранения тех или иных симптомов. В течение дня пейте успокаивающие чайные напитки и достаточно спите.