Песков пожелал коллегам из Киргизии скорейшего урегулирования ситуации

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о заинтересованности России в скорейшей стабилизации ситуации в Киргизии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что российская сторона продолжит осуществлять контакты и пробовать «нащупать почву под ногами».

Представитель Кремля также пожелал коллегам из Киргизии как можно скорее стабилизировать ситуацию.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, где также располагается президентская администрация. Митингующие добились освобождения Атамбаева из СИЗО.

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением и создали свой координационный совет, выдвинув на должность премьера Бабанова.

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