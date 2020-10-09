В Сбербанке спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на 8−12 ноября. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз Сбербанка.

Эпидемиологический симулятор Сбербанка рассчитал прирост числа заразившихся в зависимости от того, как граждане будут соблюдать меры защиты. Рассматривалось четыре сценария: когда люди соблюдают меры предосторожности, иногда или часто нарушают их или ведут себя как обычно.

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Согласно модели, в Москве, если жители будут соблюдать защитные меры, пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом 4 895 заразившихся. При редких нарушениях пик сдвинется на 20 октября (плюс 5 221 заразившихся), а при частых нарушениях и полном несоблюдении правил — на 24 октября (плюс 7 296 и 7 969 соответственно).

В России независимо от поведения людей пик по COVID-19 придется на 8 или 12 ноября, следует из расчетной модели. Однако суточный прирост заразившихся будет разным — от 16,8 тыс. при соблюдении правил до 23,3 тыс. при их игнорировании.

Напомним, число выявленных за сутки новых случаев заражения в России растет с конца сентября. Последние три дня в стране каждые сутки выявляют более 11 тыс. заразившихся.