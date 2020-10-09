Жена Александра Цекало не соглашается на главную роль

Пятая супруга известного продюсера Александра Цекало, помимо необычной восточной красоты, обладает многочисленными талантами. В последнее время Дарина увлекается живописью и дизайном, выставляет свои работы и занимается самореализацией в этом виде творчества.

Так она совершенно обезоруживает сплетников, которые утверждали, что роман между 59-летним Цекало и 29-летней моделью — это ее попытка сделать карьеру в кино. Как сообщает телеграм-канал «Звездач», «Саша очень хочет, чтобы Дарина снялась у него в сериале или в фильме. Но она комплексует из-за своего акцента — девушка редко говорит по-русски и имеет плохое произношение. Поэтому сейчас Эрвин участвует только в иностранных проектах, которые находит ей ее агент».

Напомним, что таинственная Дарина Эрвин появилась на звездном небосклоне около года назад. Тогда продюсер состоял в браке с Викторией Галушкой, которая родила ему дочь Александру и сына Михаила. Александр быстро развелся с женой и женился на знойной брюнетке, объяснив свой поступок сумасшедшей влюбленностью. Судя по всему, эта страсть не остывает и спустя год — пара постоянно эпатирует откровенными фотографиями, а Цекало из-за любви сбросил 10 килограммов. Дарина — уроженка Казахстана, сделала карьеру модели и киноактрисы в Лос-Анджелесе, свою девичью фамилию Сапарова она поменяла на звучный псевдоним Эрвин. В настоящее время супруга Александра Цекало раскрывает свой внутренний мир, занимаясь изобразительным искусством и публикуя интересные философские заметки на своей странице в «Инстаграме».

Однако недавно Дорина заинтриговала подписчиков публикациями, где видно, что она начала съемки в кино — на фото показаны рабочие моменты в студии. «Наконец-то», — прокомментировали подписчики.