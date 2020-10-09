Регина Тодоренко: «Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры»

Регина Тодоренко сделала карьеру в качестве телеведущей трэвел-шоу «Орел и решка», однако никогда не скрывала, что мечтает петь, и даже участвовала в кастингах музыкальных шоу. Два года назад Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова и родила сына, приостановив свое участие в съемках программ. Но засиживаться в декрете звезда явно не собирается. В эфир она вернулась давно — правда, в качестве ведущей другого шоу, позже появились и спецвыпуски о путешествиях с участием Тодоренко, а теперь Регина представила на суд общественности свою первую совместную музыкальную работу с мужем.

«Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — рассказала в микроблоге Тодоренко.

«Оказалась, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга. Каждому из вас, мои дорогие, желаю встретить того самого прекрасного спутника своей жизни, с которым нестрашно отправиться в любое путешествие», — заключила Регина, признавшись Топалову в любви.