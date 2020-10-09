Париж-Рубэ-2020 отменена из-за пандемии Covid-19

Классика-Монумент велоспорта Париж-Рубэ-2020 (Paris-Roubaix), 118-й выпуск которой после переноса должен был состояться 25 октября, в этом году проводиться не будет. Также в этом сезоне отменяется старт первого в истории женского Париж-Рубэ. Обе классики пройдут 11 апреля 2021 года.

В пресс-релизе компании ASO, организаторов Париж-Рубэ, говорится, что отменить гонки пришлось по требованию префекта департамента Нор (Nord) и префекта региона От-Франс (Hauts de France), которые последовали после того, как министр здравоохранения Франции Оливье Веран определил регион критической зоной после резкого всплеска количества заболевших Covid-19.