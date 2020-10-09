В ближайшее время к коронавирусу может присоединиться новая пандемия

Весной этого года Билл Гейтс в очередном интервью заявил, что вторая волна коронавируса – не единственное, с чем столкнутся люди. Произойдет настоящий биотеракт, намеренно и целенаправленно, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Билл Гейтс не является ясновидящим, однако при этом он как-то сумел предсказать пандемию коронавируса еще в 2017 году и многие другие события. Например, введение «паспортов здоровья» в Британии и введение вместе с вакциной специального чипа для подтверждения вакцинации (разработки на этот счет уже проходят).Своим предсказанием 2 октября решила поделиться и Глинда Ломакс, которая с 1990-х годов поведала много сюжетов из будущего. В новом видении предсказательница увидела чуму, которая начнет убивать до завершения пандемии Covid-19. Кто-то распылит вирус в теплую и мягкую погоду в людном месте. Возможно, это будет местность, где всегда тепло. Заболевшие сразу проявят себя: на их теле будут глубокие язвы, с которыми не удастся долго прожить (в среднем – три дня). Вирус окажется искусственным. Выпустят его в знак обвинения кого-то в чем-то. К сожалению, нет информации, в какой хотя бы части света ожидать биотеракт.Глинда является надежным источником, поскольку не одно ее предсказание, включая о коронавирусе, сбылось. Если соотнести слова Билла Гейтса и Глинды, можно прийти к выводу, что мир столкнется с сибирской язвой. Это не вирусное, а бактериальное заболевание, однако Глинда не является медиком, чтобы знать такие подробности. По симптомам всё сводится именно к этому заболеванию, которое часто используется военными.Нам ничего не остается, кроме как ждать. Возможно, через время появятся подробности будущего биотеракта.