Победительница 7-го сезона «Холостяка» рассталась с Антоном Криворотовым из-за измен

Мужчина объяснил свою неверность природной полигамностью.

Кубинская модель Барбара Пино, ставшая победительницей 7-го сезона проекта ТНТ «Холостяк», рассказала журналистам, что рассталась со стоматологом Антоном Криворотовым. Парочка действительно строила отношения даже после окончания телепроекта, однако до свадьбы дело так и не дошло. Как поделилась Пино, все дело в Криворотове, который и не собирался прощаться с прелестями холостяцкой жизни и обременять себя верностью одной женщине.

«Я не понимаю, когда человек говорит, что он тебя бесконечно любит, но может пойти переспать с другой. Это мерзко, такие моменты прощать нельзя», — поделилась модель.

Отметим, что Антон Криворотов еще в начале проекта положил глаз на кубинскую красавицу. После съемок они продолжили встречаться, мужчина даже предлагать жить вместе, но девушка не была готова пойти на это так скоро. Пино вспоминает, что они просто гуляли, проводили досуг вместе, оставались друг у друга ночевать. Барбара говорит, знакомые просили ее не доверять избраннику, отмечая, что он не очень порядочный человек. Позже девушка и сама в этом убедилась, когда Криворотов сообщил ей об измене и оправдал это мужской полигамностью. Более того, даже признавшись в измене, он сказал, что не обещает, что не будет «ходить налево впредь».

«Что я могла на это ответить? Есть люди, для которых это норма. Он так и сказал мне: «То, что я делаю на стороне тебя не должно касаться, главное — мое отношение к тебе. Какая разница, с кем я буду еще спать, это просто секс. Мы полигамные хомосапиенсы, это природа», — поделилась Пино с изданием «СтарХит».

Модель сразу обозначила, что с изменами мириться не станет. После признания парочка еще какое-то время выясняла отношения, а потом окончательно рассталась. Барбара уверена: проблема не в ней, а в самом Криворотове. Девушка недоумевает: к чему было все это, если герой 7-го сезона «Холостяка» на самом деле и не собирался прощаться со свободной жизнью.

«Проблема в придурках, которые не могут держать в штанах свой половой орган. Это неуверенность, комплексы, желание что-то доказать», — считает Пино.

Напомним, за все 7 сезонов «Холостяка» ни один герой так и не построил отношения и не женился на своей финалистке. Криворотов и Пино подавали большие надежды поклонникам, так как реально встречались и вне камер. Но и их союз не выдержал. Теперь зрители в нетерпении ждут 8-го сезона, где героем будет Тимати, который месяц назад расстался с матерью своего годовалого сына, 24-летней бизнесвумен Анастасией Решетовой.

Ранее Антон Криворотов комментировал слухи о темном прошлом Барбары Пино. Холостяку сообщили, что якобы его возлюбленная раньше была эскортницей. Пино это категорически отрицает, отмечая, что у нее были провокационные фотосессии, но деятельностью в сфере секс-услуг она точно не занималась. Криворотов в то время к слухам относился с юмором, отмечая, что это их «отдельная статья доходов». Мужчина говорил, что верит Барбаре.