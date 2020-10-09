Духовная диверсия против России дочь алтайского писателя Шукшина предложила вернуть стране цензуру

В ходе выступления на телеканале «Царьград» дочь алтайского писателя Василия Шукшина Мария вновь рассказала о своих попытках привлечь внимание к отвратительному, на ее взгляд, содержанию ток-шоу федеральных каналов. Она напомнила о том, что телевидение несет и образовательную функцию, но только не в сегодняшнем виде. Шукшина поставила вопрос ребром, заявив, что государство получит нацию дебилов, если не будет нести культуру в массы, и предложила ввести в стране цензуру.

Шукшина уверена, что от содержания телеэфира, в том числе, зависит будущее русского народа, так как телевидение несет в себе и образовательную функцию. Вопрос, на ее взгляд, лишь в том, чему оно учит. «Если государству нужна нация дебилов, тогда можно никого не воспитывать. Если мы хотим воспитывать, то делать это надо через культуру», — подчеркнула Мария Шукшина.

Гостья телеканала рассказала, что и она, и целый ряд ее коллег, окружение в целом выступают за цензуру. Причем она объяснила, что речь идет не о какой-то политической цензуре или неких безапелляционных ограничениях. По ее мнению, нужна культурная цензура или хотя бы создание альтернативного телевидения, чтобы удовлетворить запросы тех, кто недоволен сегодняшним ТВ. При этом остался без подробных объяснений механизм, которым предлагается исключить политическую цензуру: существуют опасения, что в случае ее возвращения в любом виде будет возможно простое подавление инакомыслия в стране.

Кстати, сама Мария Шукшина категорически отказывается от предложений принять участие в ток-шоу федеральных каналов и не одобряет политику рейтингов, когда объясняют, что контент в эфире диктуют сами зрители. «Это выдумка — рефрен спокойной совести. Мол, рейтинги у нас… чего вы хотите? «Пипл хавает!» — так же цитата звучит. Но послушайте, вы же не даете никакой альтернативы. Дайте нам хоть какое-то альтернативное телевидение на федеральных каналах! Наряду с этими дрязгами, жуткими разборками», — призвала Мария Шукшина. Стоит отметить, что альтернатива федеральным телеканалам существует уже довольно давно — как в эфире, так и в Интернете.

Коснулась актриса и гонораров участников ток-шоу, в том числе звездных. «Им же платят деньги! А если не будут платить деньги, то все изменится. Их гонорары — это миллионы рублей, я знаю порядок цифр, мне предлагали. Всем платят. Экспертам, массовке, гостям. И соглашаются люди, потому что сидят без работы и находят себя именно в таком заработке», — считает актриса.

Она также полагает, что участники ток-шоу ищут успокоительный момент во всем происходящем, убеждая себя, что ничего особенного в их поступках нет. «Мало того что они свою совесть успокаивают, так они еще и успокаивают совесть зрителей. Но зритель смотрит то, что дают, и с этим нельзя соглашаться. Нужно настаивать хотя бы на пропорции 50 на 50. Верните добрые, просветительские, образовательные программы. Верните детские передачи. Не то, что сейчас делается, — жуткие совершенно мультики. Это все духовная диверсия против России», — заявила Шукшина.

В завершение этого блока программы Мария Шукшина добавила, что и ее близкие стали жертвами федеральных каналов, попавшись на уловку продюсеров. И она была бы рада, чтобы никто из них не участвовал в ток-шоу. Однако как можно запретить это делать взрослому человеку? По ее мнению, единственное, что можно сделать, — это постоянно говорить об изнанке федеральных каналов и привыканию зрителей к худшему контенту.

Напомним, что ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина, дочь алтайского писателя и режиссера Василия Шукшина, опубликовала на своей странице в Instagram открытое письмо, в котором громко потребовала обратить внимание на информационную обстановку в стране. По ее мнению, дети воспитываются в атмосфере зла, бескультурья и бездуховности, чему способствуют масс-медиа и бездействие властей, несмотря на принятые поправки к Конституции. Судя по тексту, адресантами ее послания в том числе являются президент РФ Владимир Путин и архиереи РПЦ. На ее громкие высказывания уже отреагировал один из главных отечественных пропагандистов Владимир Соловьев.

В разговоре с РИА «ФАН» он отметил, что в России действует свободы слова, и любая цензура в стране запрещена. «Написала [письмо] и написала. Ну и хорошо. У нас же в стране свобода слова. Дай бог ей здоровья. Она много лет замечательно занималась своей профессиональной деятельностью. Наверняка сеет доброе и разумное… Делает то, что считает правильным. Нужно написать письмо [Владимиру Путину] — хорошо. А вот насчет того, какая будет реакция, я хочу напомнить, что у нас в стране цензура запрещена», — отметил Соловьев. К этому можно добавить, что в России существует масса телеканалов, в том числе детских, и воспитание подрастающего поколения зависит от выбора источников информации