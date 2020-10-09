Прибыль турецкого Фонда благосостояния упала на 48%

Прибыль упала до 8,85 млрд лир (1,12 млрд долларов) в 2019 году с 17,1 млрд лир годом ранее, говорится в финансовом отчёте турецкого Фонда благосостояния (TWF), опубликованном на его сайте.

Обязательства компании по «долгосрочным» займам выросли до 53,8 млрд лир с 21,5 млрд лир

Вместе с тем кредиторская задолженность по операциям финансового сектора выросла на 24% до 811,1 млрд лир.

Суверенный фонд Турции владеет контрольными пакетами акций крупнейших государственных предприятий. В число фирм, которыми он управляет, входят три крупнейших государственных банка, Turkish Airlines и монополия на стационарную телефонную связь Türk Telekom.

Общая стоимость собственного капитала увеличилась на 13% до 234,5 млрд лир (29,6 млрд долларов), включая 198,4 млрд лир собственного капитала, «относящегося к материнской компании», говорится в сообщении фонда.

Помимо управления государственными активами, обещанные миссии фонда также включают стабилизацию и укрепление финансовых рынков Турции и инвестирование в стратегические отрасли промышленности. Лира резко упала по отношению к доллару после валютного кризиса летом 2018 года, даже после того, как государственные банки работали с Центральным банком на финансовых рынках, чтобы стабилизировать валюту.

Фонд благосостояния, созданный в 2016 году, с 2018 года возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его заместителем является Берат Албайрак, зять Эрдогана. Главным исполнительным директором TWF является Зафер Сонмез, бывший глава базирующегося в Турции регионального отделения Khazanah Nasional Berhad, суверенного фонда Малайзии.