Злодій лише місяць побув на волі: на Волині поліція розкрила крадіжку з магазину

У селі Стобихівка Камінь-Каширського району злодій вночі пошкодив двері місцевого магазину, проник всередину та викрав з каси понад 5 тисяч гривень й товар.

Однак підозрюваний навіть не встиг потратити гроші, адже цьому завадили поліцейські, — сектор комунікації поліції Волинської області.

Оперативники відпрацювали місце скоєння злочину, перевірили більше десяти раніше судимих осіб, які мешкають у цьому та суміжних селах, опитали більш, ніж півсотні, мешканців, аби вийти на слід підозрюваного.

Деякі люди розповіли, що бачили напередодні в селі незнайомця, який здався їм підозрілим. Тож поліцейські вже мали певні прикмети крадія та проводили подальші оперативно-розшукові заходи, виставивши засідки в місцях можливого його пересування.

У результаті уже менш, ніж за добу затримали злодія. Виявили його поблизу вказаного села.

На місце одразу прибула слідчо-оперативна група поліції: при зловмиснику було майже 5 тисяч викрадених напередодні гривень, а також алкогольні напої, продукти та інше майно.

Усе це вилучили та повернуть власникам.

Затриманим виявився раніше судимий 40-річний житель Володимир-Волинського району, який приїхав у сусідній населений пункт до знайомих та почав промишляти крадіжками, аби поживитись. Уже відомо, що в ту ж ніч він скоїв крадіжку електроприборів з одного з будинків місцевих мешканців.

Нині перевіряють його причетність до вчинення аналогічних злочинів в області.

Відомо також, що лише у вересні особа звільнилась з місць позбавлення волі, де перебувала за крадіжки. Тепер він знову потрапить за грати, адже санкція ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

«Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення волинянину підозри у вчиненні інкримінованого злочину, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Приємно, що власники магазину висловили вдячність працівникам поліції за швидкі та результативні дії й розкриття злочину, адже майже 5 тисяч гривень — це чималі гроші для жителів села. Заради цього, задля зміцнення довіри, ми і служимо», — повідомив Володимир Канонік, начальник Камінь-Каширського відділу поліції.