Новую платную трассу Екатеринбург – Краснодар проложат через Челны

Новая платная трасса Екатеринбург — Краснодар пройдет через Набережные Челны, Тольятти, Саратов и Волгоград. По ней можно будет на 10 часов быстрее доехать от Урала до Черноморского побережья. Как сообщает «ТАСС», сейчас госкомпания «Автодор» разрабатывает этот проект.

Путь от Урала до Черного моря сейчас занимает примерно 43 часа.

Проект новой хорды Екатеринбург — Краснодар был представлен в сентябре. Строительство и реконструкцию участков планируется начать в 2027-м, завершить — в течение 2030−2035 годов. Протяженность трассы — 1,6 тыс. километров.

Напомним, что недавно в Казани порядка 200 человек собрались в казанском сквере Славы возле метро «Проспект Победы» на митинг, на котором призывали скорректировать проект строительства скоростной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

После выступления желающих была принята резолюция с требованием выбора «оптимальной трассировки автодороги М12 в обход населенных пунктов РТ на расстоянии не менее километра», сохранения природных заповедников и т. д. — всего 10 пунктов.