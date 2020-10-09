Лукашенко: в СМИ нужно создать ядро, «отстаивающее информационный суверенитет»

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Тайная инаугурация Александра Лукашенко во Дворце независимости, 23 сентября 2020 года
«БелТа»/Reuters
Президент Белоруссии заявил, что в основных СМИ нужно создать ядро, которое будет отстаивать информационный суверенитет страны. Об этом пишет агентство БелТА.
«Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное наступательно», — сказал Лукашенко.
Отмечается, что президент потребовал как можно скорее сформировать такие коллективы в основных медиа.
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