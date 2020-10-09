Прорыв в физике: ученым удалось увидеть распад частиц Бога

Специалисты из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) сделали настоящий прорыв в физике: они смогли понаблюдать за процессом распада частиц, которые некоторые ученые называют частицами Бога, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В 2012 году все физики радовались масштабному открытию, которое касалось бозона Хиггса. Именно эту элементарную частицу, объясняющую наличие массы у других частиц, называют частицей Бога. Открытие стало возможным благодаря постройке Большого адронного коллайдера, который тянется из Швейцарии во Францию и призван ускорять элементарные частицы. Летом этого года последовало новое значащее открытие, суть которого заключается в распаде бозона на мюоны, более мелкие элементы. Наблюдения производились на компактном мюонном моленоиде – гигантском детекторе частиц в длину больше 27 километров.Детектор фиксирует врезающиеся друг в друга частицы на высокой скорости, чтобы потом проанализировать образованные элементы в результате столкновения.Мюоны в физике считаются субатомными частицами, которые не включают в себя другие частицы. Они являются формой электронов, но относятся к фермионам. Стандартная модель физики описывает фермионы как строительные блоки материи, а бозоны – как носители силы.Ученые сумели выяснить, что бозон Хиггса может вступать в контакт с частицами второго поколения. Благодаря этой информации физики могут теперь строить совершенно другие теории. Специалисты находятся на грани открытия новой физики, если произойдут хотя бы малейшие отклонения от Стандартной модели.