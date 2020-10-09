«У нас дома живая кукла»: на Урале спасают малышку, которая всю свою жизнь лежала в сумке в шкафу

Полугодовалую девочку случайно обнаружила одна из подруг ее матери, пришедшая в гости и услышавшая странный звук из соседней комнаты.

Свердловское областное следственное управление СКР завело уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» на 37-летнюю жительницу города Карпинска. Женщина тайком родила ребенка и полгода держала его в сумке в шкафу.

Крошечную девочку с признаками сильнейшего истощения обнаружили подруги нерадивой матери. Женщина устроила дома гулянку, и во время застолья в случайной паузе гостьи вдруг услышали из соседней комнаты странный и пугающий звук — то ли крик, то ли стон, чем-то приглушенный. Поскольку знакомые хозяйки знали, что у нее 13-летний сын и трехлетняя дочь, одна из них пошла посмотреть, все ли с ними в порядке.

Звук доносился из шкафа. Остается только догадываться, что испытала женщина, открыв стоявшую там сумку. Она сразу же позвонила в полицию.

После оперативной оценки ситуации за девочкой, которая находится в тяжелом состоянии, отправили вертолет медицины катастроф, чтобы перевезти ее на восстановительное лечение в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что сейчас принимаются меры для официального подтверждения родственной связи между малышкой и ее матерью. Двое других детей женщины отправлены в детдом, а сама она находится в психиатрической больнице. Телеграм-канал Life Shot отмечает, что на своих страницах в соцсетях мать проявляла очень живой интерес к фильмам ужасов.

Скриншоты из соцсетей матери младенца

По словам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, мальчика-подростка и трехлетнюю девочку скоро передадут родственникам их матери.

Уже удалось установить, что своего третьего ребенка женщина родила в апреле 2020 года в домашних условиях. Она не вставала на учет в женской консультации и вообще никому не рассказывала о своей беременности. Ухаживать за дочкой она, похоже, не планировала — сунула ее в сумку, а сумку поставила в шкаф. На ребенка нет документов, в детской поликлиники о новорожденной ничего не знали. Никакого питания и одежды для малышки в квартире не было и в помине.

Знакомые матери девочки рассказали журналистам, что новорожденную сестренку подкармливал старший брат. Возможно, благодаря мальчику она и дожила до сегодняшнего дня. Трехлетняя дочь женщины постоянно рассказывала в детском саду, что у них дома есть «живая кукла», но никто не воспринимал эти рассказы всерьез.

«Мальчик-то молчал, а девочка в садике говорила, что у них есть кукла, «как живая, зовут Полина». Но никто внимания не обращал: думали, девочка маленькая, фантазирует», — говорит знакомая матери детей.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова призналась, что каждый раз, сталкиваясь с подобными историями, не может и не хочет верить в их реальность. По ее словам, старших детей матери младенца будет опекать бабушка, с мальчиком сейчас работают психологи.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова

«Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности/бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае», — подчеркнула детский омбудсмен.

Редакцию екатеринбургского издания E1 с утра уже завалили письмами: люди спрашивают, как можно помочь несчастной малышке — они готовы переводить деньги, привезти игрушки и детские вещи, лекарства и «все элементарное».

Напомним, 5 октября житель подмосковного Подольска, прогуливаясь в местном лесопарке, обнаружил труп новорожденного ребенка без ног. По оценке криминалистов, он пролежал там около недели. Рядом с телом лежала бутылка и полиэтиленовый пакет.

В феврале 2020 года в подземном переходе на станции московского метро «Парк Победы» прямо на снегу нашли брошенного младенца. Пассажиры заметили ребенка, которому не исполнилось и года, и вызвали полицию со скорой.

В 2019 году пьяная жительница Рязани родила ребенка в туалете и выбросила его на помойку в полиэтиленовом пакете. Роды состоялись между возлияниями в компании друзей, которые женщина не желала прерывать ради собственного младенца. Отнеся пакет к мусорному контейнеру, она продолжила выпивать со своими собутыльниками. Впоследствии выяснилось, что у женщины есть еще дети, которые из-за ее пьянства жили в ужасающих условиях.