У миллионов россиян снизились зарплаты

Эксперт выяснили: это произошло из-за перевода людей в режим неполной занятости

Сразу ряд регионов продемонстрировали высокий уровень неполной занятости. Такие данные представила журналистам профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич на семинаре Минфина «Финансовое благополучие населения в условиях выхода из кризиса» в Москве.

В числе таковых оказались Крым, Якутия, Подмосковье, Санкт-Петербург, Пермский край, а также Ульяновская, Калужская и Нижегородская области. К примеру, в Ульяновской области показатель занятости достиг 8,3% от списочной численности работников, тогда как средний показатель по России – 6,3%.

По оценкам экспертов, неполная занятость заметно выросла из-за карантинных мер: для сравнения, в первом квартале нынешнего года ее уровень в Ульяновской области оценивался в 4,2%, а по стране в целом – примерно в 3,7%.

«Первая реакция рынка труда на этот кризис – сильнейший рост неполной занятости. Неполная занятость – это простой и административные отпуска по соглашению сторон: сидишь «на тарифе» или вообще без зарплаты», — заявила Наталья Зубаревич.

Многие россияне жалуются на падение зарплат

Согласно Трудовому кодексу, оклад при неполной занятости напрямую зависит от отработанного времени. Так, Андрей Пискунов из рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» назвал практику неполной занятости вынужденной реакцией работодателей на ограничительные меры, введенные властями из-за пандемии коронавирусной инфекции.

О том, что кризис в российских регионах до сих пор не завершился, свидетельствует и динамика просроченной задолженности. Ее максимальный объем в апреле 2016 года в 4,47 млрд руб. снизился к началу 2017 года до 2,73 млрд рублей, однако к маю вновь вырос до 3,85 млрд. Если сравнивать май 2017 года к маю прошлого года, объем задолженности сократился лишь на 5%.

Рост неполной занятости, безусловно, следствие снижения уровня жизни населения российских регионов в период пандемии COVID-19, пояснил «Блокноту» политолог Николай Евдокимов. «Если проанализировать те данные, которые представлены Натальей Зубаревич, то можно заметить, что в наибольшей степени неполная занятость выросла в столичных городах, как наиболее пострадавших от эпидемии и в регионах с достаточно слабо диверсифицированной экономикой», — отметил эксперт.

По его мнению, в этих условиях возрастает значимость тех мер, которые будут предприняты региональными руководителями по выходу из кризисной ситуации. «Эти меры будут связаны со стимулированием малого и среднего бизнеса и привлечением инвестиций. Крупные регионы уже начали реализовывать политику по реанимации занятости населения. Этим отметились Москва, Татарстан, Башкирия и некоторые другие субъекты. Собственно, некоторые из этих регионов, в частности, тот же Башкортостан, не вышло в число лидеров рейтинга. То есть мы видим, что предпринимаемые меры по стимулированию занятости в некоторых регионах дают результат», — заключил Евдокимов.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза» провела исследование на основе данных Росстата. Согласно его результатам, зарплаты 4,6 миллиона официально трудоустроенных граждан (6,2% от общей численности рабочей силы) снизились во втором квартале текущего года.

Доходы 2,4 миллиона из них упали из-за того, что они оформляли отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 миллиона — из-за того, что работали неполное время, 948 тысяч — из-за того, что они находились в простое.