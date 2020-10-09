Следите языком президиум Госсобрания Республики Алтай шумом отклонил инициативу недоверии главе региона

В Госсобрании Республики Алтай 9 октября состоялось внеочередное заседание президиума, на котором народные избранники узнали о том, что предложение группы оппозиционных депутатов о выражении недоверия главе региона Олегу Хорохордину не будет рассматриваться даже комитетами, не говоря уже о созыве внеочередной сессии парламента. Обсуждение вылилось в очередной скандал, в котором стороны дошли даже до откровенных угроз в адрес друг друга. Трансляцию заседания проводил депутат Сергей Кухтуеков на своей странице «ВКонтакте».

Заседание президиума по заявлению группы депутатов, которые намеревались созвать внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о выражении недоверия Олегу Хорохордину, началось рано утром. Изначально предполагалось, что оно должно было пройти 27 октября, сразу после того, как инициативу бы рассмотрели на заседаниях комитетов Госсобрания. Однако власти форсировали события, что вызвало бурю критики со стороны народных избранников, подписавших обращение.

Лидер фракции независимых депутатов Аскар Тулебаев обратил внимание на нарушение регламента председателем Госсобрания Владимиром Тюлентиным как в части ведения заседания, так и в том, что вопрос был вынесен на заседание президиума, минуя заседания комитетов парламента. Владимир Тюлентин в ответ на эти претензии сперва заявил, что «больших» нарушений в этом нет, а потом и вовсе стал утверждать, что не видит их. В этом с ним, по его утверждению, солидарны представители прокуратуры и правительства региона. Интересно, что депутат от фракции КПРФ Мария Демина прямо указывала спикеру на положения, которые регламентируют порядок рассмотрения таких обращений, и на допущенные нарушения, но Тюлентин упорно повторял, что их нет.

Представители других фракций также остались крайне озадачены поведением председателя. «Регламент Госсобрания, принятый много лет назад, не менялся. Получается, мы подстраиваемся под каждый президиум или все же будем руководствоваться теми законами, которые предусмотрены в стенах парламента? У меня вот такой вопрос. Я просто не совсем разбираюсь в этом, и не могу понять такой очевидной вещи», — высказал свое недоумение единственный справедливоросс в парламенте Александр Груздев. На его вопросы попытался ответить председатель комитета по экологии и природопользованию, лидер фракции «Единая Россия» Владислав Рябченко.

Как оказалось, по неназванной причине именно его «экологический» комитет был назначен в качестве головного по рассмотрению вопроса о недоверии губернатору. Эта информация также спровоцировала несколько едких комментариев от представителей оппозиции относительно того, в каком амплуа Рябченко выступает в данном случае – как руководитель комитета или же как руководитель фракции единороссов. Кроме того, у инициаторов обращения возникли сомнения по поводу того, что рассмотрение вопросов, связанных с обращением о созыве сессии для выражения недоверия Хорохордину, входит в компетенцию комитета по природопользованию и экологии.

Владислав Рябченко объяснил, что ему поступила информация об отзыве одной из подписей под обращением – коммунистки Елены Цуприковой, о чем он доложил председателю Госсобрания. Из его слов следует, что в итоге под обращением осталось только 13 подписей, которых недостаточно даже для рассмотрения на комитетах, не говоря уже о выносе вопроса о созыве внеочередной сессии. Здесь же Рябченко упомянул, что Ассоциация совета муниципальных образований предоставила свой отзыв на инициативу о выражении недоверия Хорохордину. Муниципалитеты якобы оказались против рассмотрения такого вопроса. При этом Рябченко сам отметил, что эта реакция в данном контексте уже не столь важна.

Присутствовавшие на заседании инициаторы обращения пытались указать, что Регламент парламента вообще не предусматривает нормы об отзыве подписи. Однако Владислав Рябченко сказал, что, на его взгляд, в данном случае вообще «не надо искать законы», так как каждый частный случай урегулировать все равно не выйдет. На заявления о возможно оказанном на Цуприкову давлении Рябченко лишь ответил, что в его задачи не входило проведение следственных мероприятий и выяснение таких фактов – ему было достаточно только заявления об отзыве подписи.

Такая позиция еще больше ошеломила депутатов. «То, что Цуприкова отозвала свою подпись – безусловно, это влияние давления, и отрицать это никто, я думаю, не может. А, собственно говоря, с этого все и началось? Мы хорошо помним начало предвыборной кампании, мы хорошо помним давление на муниципальных депутатов, как дружно собирали подписи, чтобы не допустить никого от других партий. С этого все и началось, и до сих пор не закончилось. Я считаю, что те проблемы, которые зародились в период этих полутора лет, они продолжают набирать обороты. И, к моему удивлению, президиум пошел по тому же пути», — прокомментировал заявления коллеги Груздев, предположив, что на руководство Госсобрания, по всей видимости, было оказано давление. О возможном давлении на руководство Госсобрания говорил и депутат Сергей Кухтуеков. Он отметил, что незадолго до заседания республику с визитом посетил некий представитель аппарата президента РФ. Кухтуеков предложил Тюлентину «прекратить фарс» и отменить проведение президиума.

После того, как оппозиционеры убедились в неготовности своих оппонентов менять позицию, в частности по вопросу о возможности отзыва подписи, они заявили, что в свете этого прецедента также готовы воспользоваться возможностью и отозвать свои голоса по ряду рассмотренных ранее вопросов. Например, они хотели бы отменить свое одобрение назначения Рябченко руководителем «экологического» комитета или Германа Чепкина – вице-спикером. Такой «симметричный ответ» буквально взбесил Чепкина, и он порекомендовал коллегам «следить за языком», на что получил столь же грубый ответ. Перепалку удалось прекратить, но общение продолжалось все в том же агрессивном тоне. Депутат от ЛДПР Дмитрий Софронов попытался призвать коллег к мирному обсуждению и нивелированию конфликта в целом, поскольку впереди у Госсобрания принятие годового бюджета, и раскол среди парламентариев едва ли будет способствовать конструктивной работе. Однако его слова нисколько не повлияли на ситуацию. Сергей Кухтуеков после этого даже прозрачно намекнул, что при отсутствии диалога в стенах парламента депутаты могут организовать его, выйдя на улицы с протестом совместно с избирателями.

Так или иначе, но результат обсуждения остался закономерен: постановление, которым предлагалось отклонить обращение группы оппозиционеров о созыве внеочередной сессии для выражения недоверия Хорохордину, было принято большинством голосов членов президиума. За это решение проголосовало восемь человек. Против проголосовал Аскар Тулебаев, а Александр Груздев отказался голосовать, уточнила «Банкфаксу» Мария Демина.

Напомним, 29 сентября в ходе заседания парламента лидер объединения независимых депутатов Аскар Тулебаев выступил с заявлением о проведении внеочередной сессии, на которой должен быть рассмотрен вопрос о выражении недоверия главе Республики Алтай Олегу Хорохордину. Под соответствующим обращением в парламент подписалось 14 человек: фракции КПРФ и независимых депутатов в полном составе и единственный справедливоросс в парламенте Александр Груздев. При этом, согласно Конституции республики, с такой инициативой может выступить не менее трети народных избранников в Госсобрании, то есть как раз 14 человек.

Среди главных претензий, указанных в обращении — неспособность Хорохордина организовать согласованное функционирование и взаимодействие правительства Республики Алтай, его министерств и парламента республики, а также серьезные проблемы во внутренней политике в разрезе муниципалитетов, одним из главных примеров которых можно назвать незатухающий конфликт в Онгудайском районе. Кроме того, депутаты упрекнули главу в отсутствии должного внимания к проблемам расходования бюджетных средств, нарушениям прав медработников, конфликту в редакции республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны», а также нарушениям ряда региональных законов.

Согласно Конституции Республики Алтай, выражение недоверия является основанием для досрочного прекращения полномочий главы региона. Однако же это, возможно, не являлось целью депутатов. Существует мнение, что они таким образом планировали заставить Хорохордина считаться с мнением законодательного органа. Очевидно, этот вопрос обострился ситуацией с отставкой первого зампреда республиканского правительства Алексея Тюхтенева и назначением на пост «социального» заместителя главы региона Динары Култуевой, которое депутаты в итоге не согласовали.