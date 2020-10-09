Сенаторы США вновь призывают ввести санкции против Турции из-за С-400

Система С-400 якобы была активирована, когда самолёт вернулся с совместных военных учений Греции, Франции, Италии и Кипра в конце августа, проведённых в ответ на действия Турции в Восточном Средиземноморье, сообщает Тhe Hill.

Американские законодатели призывают Белый дом ввести санкции против Турции с тех пор, как она согласилась купить у Москвы С-400 в 2017 году. Анкара приняла поставку оружия в прошлом году. Сенаторы также подали запрос после сообщений на прошлой неделе о том, что Турция планирует протестировать радары системы.

«Учитывая эту информацию, мы вновь призываем вас ввести санкции в отношении Турции, как того требует закон», — написали сенаторы Крис Ван Холлен и Джеймс Ланкфорд в письме госсекретарю Майку Помпео, указывает The Hill.

Сенаторы попросили Помпео подтвердить, действительно ли Турция активировала радары С-400 для обнаружения греческих самолётов и интегрировала ли Анкара эту систему в тактическую линию передачи данных НАТО, спросив, позволит ли это «России собирать информацию о союзниках по НАТО».

США уже удалили Турцию из программы закупки истребителей-невидимок F-35 в ответ на покупку российских систем. Но администрация Трампа не смогла ввести дальнейшие санкции, хотя они требуются в соответствии с законом О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) для ведения бизнеса с российской оборонной промышленностью.

Греческая газета Kathimerini сообщила в понедельник, что Турция активировала радары С-400 для отслеживания самолётов. Кроме того, агентство Bloomberg писало во вторник, что Турция планирует протестировать эту систему на следующей неделе, ссылаясь на неизвестного чиновника, осведомлённого в этом вопросе. Видеозапись в социальных сетях показала грузовики, перевозящие оружие.

«Сообщения об этой активизации ясно показывают, что Турция не намерена менять курс и отказываться от этой системы. Кроме того, медленные темпы, с которыми министерство обороны движется, чтобы удалить Турцию из цепочки поставок F-35, без сомнения, ободрили (турецкого — ред.) президента (Реджепа Тайипа — ред.) Эрдогана», — добавили Ван Холлен и Ланкфорд.

В статье отмечается, что турецкие фирмы продолжают производить запчасти для F-35.