В Україні – знову коронавірусний антирекорд

За минулу добу Україна встановила новий сумний антирекорд щодо кількості нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Так, за останню добу в Україні виявили 5 804 випадки коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 9 жовтня сягнула 250 538. До цього часу про найбільшу кількість нових інфікованих за добу повідомляли учора, 8 жовтня.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (630).

Одужали за минулу добу 2 469 людей, за весь час пандемії — 110 650.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 89 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 779.

На Волині за увесь час захворіло 9 373 людини, з них за останню добу — 174. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 192 людини, дві — за останню добу.