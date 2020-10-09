Навального признали фаворитом Нобелевской премии мира

Алексея Навального и основанный им фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признали фаворитами на получение Нобелевской премии мира в этом году. Список главных претендентов опубликовал институт исследований мира в Осло.

Институт составляет подобные «шорт-листы» каждый год, а в 2018 и 2019 годы они действительно включали в себя тех, кто стал лауреатами.

Алексей Навальный

В списке этого года Навальный и ФБК заняли третью позицию.

«Отступление от демократии и националистические правительства все чаще рассматриваются как основные угрозы миру и стабильности в Европе. В России лидер оппозиции Алексей Навальный учредил Фонд борьбы с коррупцией, расследующий высокопоставленных государственных чиновников, подозреваемых в коррупции. Наряду с проведением расследований ФБК служит платформой для оппозиционных групп, организующих митинги по всей России», — отметили в норвежском институте.

Главным претендентом на получение премии там считают комитет защиты журналистов. Это международная неправительственная организация, которая собирает информацию о журналистах, подвергшихся нападениям или убитым, а также выступает в защиту прав сотрудников СМИ по всему миру.

На втором месте — студентка Суданского международного университета Алаа Салах, которую называют «Леди в белом», и альянс «Силы свободы и изменений», объединяющий в себе гражданские ассоциации и повстанческие коалиции в Судане. Алаа Салах считается символом протестов, которые привели к отстранению от власти президента страны Омара аль-Башира.