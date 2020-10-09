Андрей Григорьев-Апполонов назвал себя внуком Пугачевой в православном храме

Источник изображения: Instagram: @apollonov_ag

Участника отечественной музыкальной группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова по ошибке назвали внуком Аллы Пугачевой. Но он не стал отрицать этого, а согласился с тем, что он состоит в родстве со знаменитой певицей. В тот момент, когда его перепутали с внуком Пугачевой, музыкант находился в православном храме. К нему подошла одна из прихожанок и поинтересовалась у него, не является ли он сыном Кристины Орбакайте. Записывая все на видео, Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что это действительно так. Но затем сразу назвал свое имя и кем он является на самом деле.

В дальнейшем видео певец опубликовал в Instagram. Подписчиков Андрея Григорьева-Апполонова привело в восторг милое поведение бабушки. Некоторые отметили, что прихожанка «засветилась» от радости, когда узнала, что перед ней стоит сам внук Пугачевой.