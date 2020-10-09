Перебравший алкоголя Василий Уткин целовался с Ветлицкой

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Российский комментатор Василий Уткин признался, что однажды целовался с певицей Натальей Ветлицкой, с которой даже не был знаком. Он выпил слишком много алкоголя, после чего решил, будто она является его старой знакомой, об этом необычном инциденте комментатор рассказал в передаче «Что было дальше». История эта случилась несколько лет назад. Василия Уткина, а также группу «Блестящие», в состав которой то время входили Ольга Орлова, Жанна Фриске, Ксения Новикова и Ирина Лукьянова, пригласили на «звездную» вечеринку. Именно с Лукьяновой комментатор перепутал Ветлицкую. Он пел с ней, танцевал и даже целовался, а после завершения мероприятия отправился в свою студию.

Утром Василий Уткин обнаружил, что его пытался найти организатор вечеринки. Он сообщил тому, что комментатор весь вечер «зажигал» с Ветлицкой, а не Лукьяновой. Уткин очень удивился, ведь он не знал и не был знаком с Натальей Ветлицкой, хотя весь вечер называл ее Ирой, и та даже не подавала знака, что зовут ее иначе. После этого случая Уткин больше никогда не встречался с певицей.