В Киргизии предложили снизить избирательный порог в парламент

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Центризбирком Киргизии предложил снизить семипроцентный избирательный порог перед повторными выборами в парламент и направил предложение в законодательный орган. Об этом сообщила член ЦИК республики Гульнара Джурабаева, передает ТАСС.

По ее словам, идея снижения избирательного порога обсуждалась на совещании членов Центризбиркома накануне. Джурабаева объяснила необходимость этого новшества тем, «чтобы не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп».

Она также добавила, что инициатором такой идеи стала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

5 октября в Киргизии начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков. В результате Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента.