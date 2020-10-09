Назван пик заболеваемости коронавирусом в России

Это случится совсем скоро, причем наступление «взрыва» зависит от самих граждан

На базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR, которая помогает описать динамику распространения заболевания, Сбербанк спрогнозировал прирост числа заразившихся коронавирусной инфекции. Правда, организация учитывает и разную степень соблюдения защитных мер. Модель опубликована на портале sberindex.ru. Данная модель рассчитана отдельно для Москвы и российских регионов при четырех сценариях развития ситуации: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их или ведут себя как обычно.

Так, согласно модели, в российской столице, если жители будут соблюдать меры предосторожности, пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом 4895 заразившихся. При редких нарушениях срок ожидаемо сдвинется на 20 октября (плюс 5221 инфицированных), а при частых и полном нарушении всех правил — на 24 октября (плюс 7296 и 7969 соответственно).

Что касается российских регионов, то вне зависимости от того, будут жители соблюдать или редко нарушать защитные меры либо вести себя как обычно, пик по заболеваемости «короной» придется на 8 ноября. Вместе с тем суточный прирост заразившихся будет разным — 16,8 тысяч, 17,6 тысяч и 23,3 тысяч граждан соответственно.

В том случае, если население будет часто нарушать защитные меры, то страна пройдет пик пандемии 12 ноября. Тогда за сутки, если верить расчетам, могут выявить 21,9 тысячи заболевших.

По мнению терапевта Сергея Фролова, подобные расчеты имеют право на существование. «Конечно, математические модели вполне могут применяться, — пояснил он «Блокноту». – Однако необходимо учитывать форс-мажорные обстоятельства, которые далеко не всегда можно заложить в модели».

В целом он назвал «вполне вероятным» то, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией придется на середину ноября: «Вполне возможно, что кульминация второй волны случится именно в обозначенные даты».

Число выявленных за сутки инфицированных растет в странес конца сентября. В частности, в последние три дня в стране каждые сутки выявляют более 11 тысяч новых заразившихся. Это соответствует показателям первой половины мая, на которую в России пришелся пик эпидемии.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию ситуации в течение месяца, после чего начнется медленный спад. При этом директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, вирусолог Александр Лукашев предположил , что пик пандемии можно ожидать в конце нынешнего года. При этом скорость роста заражений будет не сильно отличаться от весенней.

Как сообщал «Блокнот», тяжело переносящий Covid-19 врач Андрей Авдеев, работающий в Россошанской районной больнице Воронежской области, записал видеообращение для людей, которые не верят в угрозу ковида. Сам стоматолог-хирург сейчас лежит в стационаре для коронавирусных больных. Он вынужден использовать кислородную маску.