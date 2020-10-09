Бывший главный федеральный инспектор Алтайском крае скончался после болезни

Виктор Власов

9 октября скончался бывший главный федеральный инспектор в Алтайском крае Виктор Власов, который занимал эту должность на протяжении пяти лет. Прощание с ним состоится 10 октября, сообщили ИА «Банкфакс» в аппарате ГФИ по региону.

Виктор Власов скончался на 71 году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 10 октября в ритуальном зале по улице Титова, 9 «А» с 12:20 до 14:20.

Виктор Власов с декабря 2000 года занимал пост федерального инспектора аппарата полпреда в Алтайском крае. В октябре 2006 года распоряжением полпреда президента России в Сибирском федеральном округе он был назначен главным федеральным инспектором, сменив на этом посту Александра Бердникова. Виктор Власов пользовался репутацией неангажированного специалиста, открытого человека, охотно идущего на контакты в публичной сфере – на тот момент он единственный из чиновников высшего ранга был непременным участником различных мероприятий экспертного характера.

С поста Виктор Власов ушел в 2011 году, во время президентства Дмитрия Медведева, что для многих стало неожиданностью. В последние годы болел. Смерть не связана с коронавирусом, уточнили ИА «Банкфакс» его знакомые.

Справка:

Виктор Власов родился в Жданове (Мариуполе) Донецкой области Украинской ССР. В 1972 году окончил Ждановский металлургический институт по специальности инженер-металлург. Тогда же начал трудовую деятельность на заводе «Алтайсельмаш» в Рубцовске. Работал инженером-технологом, инженером-конструктором научно-исследовательского центра завода. Затем трудился в комсомольских и партийных организациях. В 1982 году окончил Омскую высшую школу милиции и с 1982 по 1996 год служил в органах МВД. в 1996-1997 годах был заместителем начальника контрольно-аналитического управления администрации Барнаула, в 1998-2000 годах — начальником службы безопасности ООО «Алтайкапиталбанк». С декабря 2000 года стал федеральным инспектором аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 10 октября 2006 года назначен главным федеральным инспектором аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО в Алтайском крае. Ушел с поста в 2011 году.