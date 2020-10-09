У волинському селі відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО

У четвер, 8 жовтня, у селі Бірки Любешівської ОТГ відкрили новозбудовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Про це інформують на сайті Любешівської громади.

За словами Любешівського селищного голови Олега Куха, приміщення Бірківської амбулаторії звели в рамках заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Сучасна амбулаторія ЗПСМ обслуговуватиме близько 2-ох тис. населення.

Вартість будівництва – майже 6 мільйонів гривень. Кошти державного бюджету — 5 млн 139 тис. 988 грн, кошти селищного бюджету – 555 тис. 800 грн. В тому числі Любешівська селищна рада закупила меблі, а також профінансує встановлення паркану на території медзакладу. Разом з тим, селищна рада долучилася фінансово до закупівлі спеціального телемедичного обладнання для амбулаторії.

«У планах нашої громади відкриття ще таких чотирьох медичних закладів» — зазначив Олег Кух.