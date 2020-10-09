Новости про Бориса Моисеева сегодня, 9 октября: как состояние здоровья певца сейчас

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал про состояние здоровья певца Бориса Моисеева. В СМИ неоднократно появлялась информация, что он прикован к постели.

Состояние здоровья Бориса Моисеева: новости сегодня, 09.10.2020

По словам Соседова, инсульт случился у Моисеева 10 лет назад. Чувствует себя артист сейчас «плоховато».

«Он говорит тихо, сбивчиво, не совсем внятно. Его зовут на телевидение, но показываться в таком виде нельзя», — поведал Соседов «Вечерней Москве»

Денег у певца достаточно, поскольку он, как заслуженный артист, получает повышенную пенсию свыше 50 000 рублей.

«Не верьте, что наши артисты живут плохо. Моя мама, как и большинство людей преклонного возраста, вкалывала всю жизнь, а пенсия у нее 23 000. Наши артисты живут шикарно!» — сказал Соседов.

Вместе с этим продюсер Бориса Моисеева во время разговора с прессой заявил, что близкое окружение артиста издевается над ним. По словам мужчины, исполнитель теперь остался без денег и дома.

Евгений Фридлянд, который на протяжении многих лет работал с Борисом Моисеевым, рассказал журналистам, что окружение артиста делает все, чтобы он не вернулся к нормальной жизни.

По словам продюсера, когда его подопечный только заболел, он пытался заботиться о нем и хотел отправить на восстановление и лечение в Израиль. Однако приближенные к артисту люди якобы хотели заработать на нем денег, поэтому спровоцировали прекращение взаимоотношений Моисеева с Фридляндом.

«Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали. Пока он болел и проходил реабилитацию, эти люди оставались без работы и без денег. Конечно, они хотели его быстрейшего возвращения на сцену. Я возражал и был против того, чтобы Боря возвращался к работе», — сказал продюсер артиста.

В это время люди из окружения певца якобы продали его дом, на вырученные деньги от которого заказали концертные костюмы и сделали новое шоу. Планировалось, что данное выступление произведет фурор, отмечает «Собеседник»

«На этом все и закончилось. Боря остался без дома, без здоровья и без денег», — продолжил продюсер.

Как рассказал Евгений Фридлянд прессе, Борис Моисеев вместо того, чтобы лечиться и восстанавливаться, выехал на гастроли, из-за чего его состояние начало ухудшаться с каждым годом. Мужчина уверен: артисту необходимо было полностью восстановиться, прежде чем возвращаться к работе.

Теперь же, по словам инсайдера, все здоровье любимого миллионами исполнителя растрачено, а сам он якобы превратился «в абсолютно неспособного к серьезному творчеству человека».