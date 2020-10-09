Названы страны Европы с подешевевшим жильем

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Странами Европы, где по итогам второго квартала 2020 года сильнее всего подешевело жилье, стали Венгрия (минус 7,4 процента), Эстония (минус 5,8 процента), Латвия (минус 2,3 процента), Болгария (минус 1,1 процента) и Ирландия (минус 0,1 процента). Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Евростата.

В годовом выражении цены сильнее всего упали в Венгрии (минус 5,6 процента) и на Кипре (минус 2,9 процента). И наоборот, по сравнению с 2019 годом резко подорожало жилье в Люксембурге (плюс 13,3 процента), Польше (плюс 10,9 процента) и Словакии (плюс 9,7 процента).

В качестве стран, где недвижимость подрожала заметнее всего по сравнению с предыдущим кварталом, аналитики назвали Люксембург (плюс 4,4 процента), Италию (плюс 3,1 процента) и Австрию (плюс 2,5 процента).

Ранее эксперты назвали страны еврозоны с самым тесным жильем. По данным за 2018 год, почти половина населения Румынии (46,3 процента) жила в переполненных домах. Похожая ситуация наблюдалась в Латвии (43,4 процента), Болгарии (41,6 процента), Хорватии (39,3 процента) и Польше (39,2 процента).