Ученые предупредили об угрозе новой эпидемии в мире

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Ученые из США предупредили о новой глобальной угрозе, связанной с распространением супербактерий. Об этом сообщает Science Alert.

По данным исследователей, каждый год 700 тысяч человек по всему миру становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами достигнет 10 миллионов человек.

Ученые считают, что из-за частого использования антибиотиков многие бактериальные инфекции, включая штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.

Профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди заявил, что на фоне пандемии и бесконтрольного приема антибиотиков мир может быстрее столкнуться с новой эпидемией. «Это глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается», — сказал он.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки болезней и пандемии — часть человеческой жизни, и страны мира должны готовиться, чтобы лучше отразить следующую большую эпидемию. Он отметил, что многие страны пренебрегали развитием сферы здравоохранения, что отразилось на их готовности бороться с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.