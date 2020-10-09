«Есть вопросы? Обращайтесь в органы»: Игорь Крутой о скандале на «Детском Евровидении»

Композитор уверен: скандал был спланирован и организован кем-то.

66-летний композитор Игорь Крутой прокомментировал скандал, который вспыхнул вокруг «Детского Евровидения-2020». На национальном отборочном туре на музыкальный конкурс победила 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Пользователи обвинили организаторов в накрутке голосов и нечестности, так как по части зрительских симпатий лидировал другой участник отбора – Рутгер Гарехт. Игоря Крутого и его Академию Популярной музыки, чьи педагоги входили в состав жюри, обвинили в нечестности. Игорь Крутой ответил на эти обвинения в интервью «Алена, блин!»

Крутой подчеркнул, что не имеет отношения к «Детскому Евровидению», а состав жюри был определен в последний момент, чтобы на них не оказывалось давление со стороны. О накрутке и ботах композитор даже говорить не хочет. А тем, кто все-таки считает, что голосование было нечестным, посоветовал обращаться в правоохранительные органы.

«Есть вопросы? Обращайтесь в органы! По крайней мере, моя команда сейчас обратится в органы. Если продолжится травля. Чтобы понять, кем организована, вывести это на чистую воду. Кто из родителей переусердствовал», — сказал композитор.

Интервьюер попыталась уточнить у Игоря Крутого, подозревает ли он кого-то из родителей участников отбора в травле, однако он резко отрезал, что не собирается дальше об этом говорить.

«Я все сказал», — добавил композитор.

Также Игорь Крутой ответил на претензии пользователей, которые возмущены, что зачастую победа достается тем, у кого обеспеченные родители. Крутой отметил, что София Феськова далеко не из богатой семьи: мама – дизайнер, папа – сотрудник строительной компании. Да и в целом, по мнению композитора, нет ничего плохого в богатых родителях, если ребенок по-настоящему талантлив.

«Если рождается талантливый ребенок в благополучной, обеспеченной семье, почему он не имеет права на биографию свою творческую? Почему? Почему не имела права Алсу петь, если она поехала на «Евровидение» и заняла там 2-е место», — сказал Крутой.

Напомним, финал отборочного тура состоялся 25 сентября. Победитель определялся из расчета зрительских голосов, а также голосов жюри. В совокупности их оценок победила София Феськова, которая будет представлять Россию на «Детском Евровидении-2020» 29 ноября в Польше. В составе жюри были как педагоги Академии Игоря Крутого, так и звезды шоу-бизнеса, например: Алексей Воробьев, Юлия Савичева, Лена Катина.

Как рассказала PR-менеджер Академии Популярной музыки Игоря Крутого Алена Мажарова, лидером зрительского голосования действительно был победитель 5-го сезона проекта «Голос. Дети» под наставничеством Пелагеи Рутгер Гарехт. Но в финале зрительские голоса суммировались с голосами профессионального жюри, именно поэтому София Феськова и стала лидером.

«Голосование проводилось по всем правилам Европейского вещательного союза», — подчеркнула она.

Между тем, в Сети началась травля победительницы, которую тут же окрестили «дочь Алсу №2». Зрители вспомнили, что дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микела победила на проекте «Голос. Дети», в то время как зрители отдавали голоса за другого участника – Ержана Максима. После скандала и расследования выявили, что Микела одержала победу нечестно, так как была накрутка голосов. Тогда финал аннулировали, а победу присудили всем юным музыкантам.