Правительство Алтайского края 4 млрд рублей нарастило запланированный объем доходов бюджета 2021 год

На очередном заседании правительства Алтайского края был одобрен проект краевого бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Из сообщения регионального кабмина следует, что общий объем доходов краевого бюджета на 2021 год планируется в сумме около 106,6 млрд рублей, объем расходов — около 112,4 млрд рублей. Стоит отметить, что ранее были озвучены другие цифры. При принятии бюджета на 2020 год Минфин сообщал, что в 2021 году объем доходов в плане составит 102,6 млрд рублей. Таким образом, сумма выросла почти на 4 млрд рублей.

Как уточнили в правительстве края, на указанном заседании были рассмотрены вопросы, определяющие дальнейшее развитие региона: прогноз социально-экономического развития края на 2021-2023 годы, проект закона «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Проект закона о региональной казне представил министр финансов Алтайского края Данил Ситников. «К формированию проекта краевого бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов мы приступили в непростых условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и ее влиянием на экономику. Проект краевого бюджета сформирован в соответствии с основными приоритетами бюджетной политики: это увеличение заработной платы в соответствии с указами президента Российской Федерации, безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Алтайского края, реализация национальных целей, определенных указами президента России, обеспечение реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края», — заявил глава алтайского Минфина.

По словам Данила Ситникова, налоговые и неналоговые доходы на 2021 год запланированы в объеме около 58,3 млрд рублей, что на 3 % выше текущего года. Безвозмездные поступления на 2021 год предусмотрены в сумме 48,3 млрд рублей. Расходы на содержание и функционирование отраслей социальной сферы составят 74 % расходной части бюджета.

Как уточнил Ситников, при формировании проекта бюджета с 1 января 2021 года предусмотрена индексация на 4,3 % зарплат отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента, а с 1 октября 2021 года — работников бюджетного сектора экономики Алтайского края, на которых не распространяется действие указов. Кроме того, расходы на заработную плату предусматриваются с учетом внесенного на согласование в Государственную Думу минимального размера оплаты труда, рассчитанного по новой методике, разработанной Минтрудом России, в сумме 12 792 рубля.

При этом в Алтайском крае, согласно проекту бюджета, сохранятся все виды социальных выплат. Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено увеличение размера ежемесячной денежной выплаты на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности. Компенсационные выплаты на питание учащихся будут заменены на ежегодную выплату на подготовку к школе в размере 1 тысяча рублей.

Врио губернатора края Виталий Снесарь в свою очередь отметил важность увеличения расходов по целому ряду социальных позиций, но акцентировал внимание на том, что в 2021 году дорожный фонд в регионе будет сохранен практически в том же объеме, что и в текущем году. «Такая ситуация складывается с учетом решения о передаче Росавтодору большерасходных обязательств по содержанию трассы Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан. Это позволит сохранить темпы дорожного строительства и приведения в нормативное состояние обширной дорожной сети, характерной нашему региону», — подчеркнул Снесарь.

На заседании также отметили, что в крае будут сохранены все виды финансовой помощи муниципальным образованиям на исполнение местных полномочий, а также субсидии бюджетам муниципальных образований в области жилищно-коммунального хозяйства и поддержки объектов водоснабжения и водоотведения. Продолжится поддержка муниципальных образований в части софинансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением расчетов за топливно-энергетические ресурсы. Сохранены расходы на поддержку местных инициатив. Краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита в размере 5 млрд 827 млн рублей. Также Данил Ситников проинформировал о текущем исполнении краевого бюджета и сообщил, что подготовлен законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2020 год, который планируется к рассмотрению на октябрьскую сессию Алтайского Заксобрания.