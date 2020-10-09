В Україні запроваджують нові стандарти середньої освіти

У Міністерстві освіти і науки 8 жовтня презентували стандарт базової середньої освіти.

Презентував його під час брифінгу тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає «УНН».

«Велика і видатна подія відбулася два тижні тому. Уряд України затвердив державний стандарт базової середньої школи — це 5-9 клас «Нової української школи»… Базовою основою нашого стандарту є Закон України про освіту, де впроваджені всі ключові компетентності та наскрізні вміння. Підґрунтям є і рекомендації Європейського парламенту та Ради Європи щодо ключових компетентностей освіти впродовж життя і не тільки. Це є досвід провідних країн: і Фінляндії, і Норвегії, і Королівства Шотландії (Великої Британії — ред.), це і Польщі — щодо впровадження основ стандарту базової середньої освіти. Що ж в цілому ми отримали? Перш за все — це саме чіткі орієнтири», — сказав Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що за стандартом учні здобуватимуть знання і розкриватимуть власні вміння та формуватимуть ставлення і розбудову власних компетентностей.

«Ми сьогодні маємо у стандарті чітко затверджені 11 основних компетентностей, плюс розподіл на цикли базової середньої освіти. І найголовніше, що це є базові наскрізні вміння:

Батьки — є теж учасниками освітнього процесу, і у стандарті ми закладаємо… команда заклала такі елементи, як можливість відстеження освітнього поступу власних дітей.

Педагоги — основний ключовий елемент реалізації стандарту. Педагоги супроводжуватимуть освітній процес, маючи академічну свободу. І найголовніше, що основою цього стандарту є забезпечити достатнім ресурсом педагогічної майстерності», — додав міністр.

Він зазначив, що школи також мають бути забезпечені всім необхідним: підручниками, посібниками, у тому числі, електронними.

«Враховуючи весь цей арсенал, ми дуже сподіваємось на те, що закладені позитивні тенденції у розвитку проекту «Нова українська школа» будуть і надалі бути великим підґрунтям щодо розробки у подальшому стандартів старшої профільної школи. І позитивного поступу держави Україна у світовій та європейській освіті», — сказав Шкалет.

За словами заступниці міністра освіти і науки Любомири Мандзій, цього року п’ятикласники, які пішли до школи у 2017 році, будуть працювати за новими програмами «Нової української школи».

«А з 2022 року всі учні, які перейдуть у 5 клас (це будуть випускники початкової школи, вони пішли у школу в 2018 році) — вони будуть вже працювати і навчатися за новим державним стандартом базової середньої освіти. Основна зміна як і у початковій, так і у базовій освіті, полягає у тому, що ми оцінюємо результати навчання не лише за сумою знань, а перш за все відстежуємо навчальний поступ дітей”, — сказала Мандзій.

За її словами, державний стандарт розробляла впродовж двох років група експертів, академіків, освітян та вчителів.

«Наступним кроком у впровадженні реформи є, безперечно, створення типової освітньої програми… І, безперечно, робота над створення стандарту старшої профільної школи», — додала заступниця міністра.

За словами заступника директора команди підтримки реформ МОН Романа Шияна, Закон про загальну середню освіту ділить рівень базової середньої освіти на два цикли: адаптаційний (5-6 клас), та другий цикл базової освіти (7-9 клас).

«Ключові концепти стандарту базової освіти — це ключові компетентності (включно із базовими знаннями), наскрізні вміння (які поєднують ці компетентності із галузями), обов’язкові результати навчання (загальні і конкретні), а також вперше у цьому стандарті (і цього не було у стандарті початкової освіти) — орієнтири для оцінювання результатів навчання досягнень учнів», — сказав Шиян.