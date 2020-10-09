Что нас ждет 9 октября: главное за три минуты

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Что нас ждет 9 октября: главное за три минуты

Главные события:

  • Рустам Минниханов в Набережных Челнах принимает участие в праздничных мероприятиях ко Дню машиностроителя;
  • в Казани пройдет торжественное мероприятие по случаю 75-летия ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук»;
  • будет объявлено имя обладателя Нобелевской премии мира;
  • в Ереване планируется встреча Евразийского межправсовета, ожидается участие глав правительств стран ЕАЭС;
  • в казанском театре юного зрителя состоится премьера hip-hop-music-комикса «Недоросль»;
  • в Казани пройдет концерт «Петербургские ассамблеи. Река талантов» с участием финалистов совместного проекта ГСО РТ и Санкт-Петербургского Дома музыки «Река талантов».

Не забудьте поздравить:

  • Александр Лаврентьев, президент ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан

еще больше именинников

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