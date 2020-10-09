Появилось заключение к законопроекту об отмене пенсионной реформы

В заключении за подписью Заместителя председателя Комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики указано, что решение о повышении пенсионного возраста было действительно непростым. Однако на такие изменения пошли только после всестороннего обсуждения с региональными властями, общественными организациями, профсоюзами и работодателями.Вернут ли прежний пенсионный возрастИ даже президента РФ Владимир Путин, когда 29 августа 2018 года выступал с обращением к гражданам, отметил, что такое решение является вынужденным. При этом учитывались и альтернативные варианты решения вопроса стабилизации пенсионной системы. И в итоге, остановились именно на повышении пенсионного возраста.В заключении отмечают, что в рамках пенсионной реформы сохранили все пенсионные льготы и право на досрочную пенсию. При этом не изменялись и требования к необходимому стажу для досрочного выхода на пенсию.

С учетом этого, Совет законодателей не поддержал законопроект об отмене пенсионной реформы и выплате компенсаций для граждан, попавших под действие этого закона.Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец считает, что нужно менять механизм начисления пенсии. Речь идет о коэффициентах, которые уравнивают всех пенсионеров — тех, которые зарабатывали много, и тех, кто получал мало.«У нас нет культуры такой сбережений. У нас бесконечные пенсионные реформы. А у молодых нет доверия к этой пенсионной системе, и они стараются сейчас жить и не откладывать на будущее», — заявила она.Эксперт считает, что россияне сейчас должны не только откладывать средства на индивидуальные инвестиционные счета, но и на будущую пенсию.