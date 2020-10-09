Россиянам рекомендовали в выходные оставаться дома

Россиянам рекомендовали не выходить из дома в ближайшие выходные дни. Также по возможности следует воздержаться от посещения общественных мест и использования общественного транспорта.Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова, в ряде регионов России отмечается рост заболеваемости коронавирусом.«Мы рекомендуем провести выходные дома, в кругу семьи, проживающей совместно. Лучше пока воздержаться от посещения публичных мест и воздержаться от использования общественного транспорта и похода в гости», — поведал представитель ведомства.Вместе с этим Кузнецов отметил, что по возможности стоит ограничивать контакты, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться правил гигиены и не забывать надевать маску в общественном месте.С какого числа карантин в России из-за коронавирусаК сожалению, осень показала, что московские власти готовы повторить ошибки прошлого эпидемиологического сезона и запереть людей по домам. О проблеме в эфире «Первого русского» говорил Константин Малофеев. Он подчеркнул, что пока люди будут сидеть по домам, чиновники продолжат получать зарплату. Отсюда и спокойствие московских властей, которые, похоже, вполне готовы начать карантин до второй волны. Ведь, как говорят, она еще не началась?

Школы в Москве уже на карантине — после каникул дети переходят на дистанционный режим обучения. Работающие также должны уйти на удаленку — сначала говорили о 30 процентах штата, потом уже и о 50 процентах людей. При этом специалисты так и не пришли к общему мнению: Россию накрыла вторая волна или мы все еще боремся с первой? Да и есть ли разница, если де-факто карантин грозят ввести, не обращая внимания на количество всплесков.С уверенностью говорить о сроках нового карантина — пока проблематично. Эксперты склоняются к тому, что если число заболевших продолжит расти, то дополнительных ограничительных мер не избежать и они будут введены уже в текущем месяце.С начала сентября 2020 года в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране выявлено почти 11,5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано более 1,2 млн зараженных.