К Михаилу Ефремову в СИЗО относятся с уважением

56-летний актер Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам колонии за ДТП со смертельным исходом, в настоящее время находится в СИЗО «Водник», ожидая рассмотрения поданной апелляции. Правозащитник Георгий Иванов навестил Михаила Олеговича в СИЗО и сообщил, что руководство изолятора с уважением относится к осужденному, называя его только по имени-отчеству. Артист и его коллеги надеются, что приговор будет смягчен, сообщает «Собеседник».Михаил Ефремов: последние новости сегодня, 9 октябряПродюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram написал о готовности бесплатного выступления для актера Михаила Ефремова в СИЗО.Музыкант сообщил, что таким образом хочет морально поддержать актера в заключении. Продюсер также готов взять на себя организационные трудности.»Это важно, чтобы разрядить обстановку и показать, что артисты солидарны с Мишей и делают все возможное, чтобы он находился в комфортных условиях», — написал он.Андрей Разин ранее сообщал о своих выступлениях с группой «Дискотека союз» в местах заключения, чтобы поддержать арестованных. Также продюсер отметил, что нельзя надолго оставлять Ефремова в СИЗО, так как заключение может стать для него смертным приговором.

Суд приговорил актера к восьми годам колонии за вину в смертельном ДТП в центре Москвы.В свою очередь старшая сестра Ефремова Анастасия рассказала о жизни актера в СИЗО. Она убеждена, что ее брат «не пал духом».«Там с ним ничего плохого не произойдет. За него уже все зоны сражаются: пришлите к нам Ефремова!» — сказала Анастасия.Она также добавила, что актер не просто выразил готовность выступать в СИЗО, он уже занялся этим. Ефремов взял с собой пьесу, которую читает сокамерникам. Анастасия не сомневается, что тюремный режим не сломает ее брата. Она заявила, что артист сильный и не капризный, он «готов есть что угодно и спать как угодно», передает телеканал «360».Также сестра знаменитого артиста добавила, что нахождение Ефремова в заключении — это наказание не для него самого, а для его родственников и всей страны, лишившейся «артиста такого уровня». Она рассказала, что в настоящее время близкие люди предпринимают различные меры, чтобы «вытащить его оттуда».