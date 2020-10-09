Дочь Заворотнюк ответила на вопросы о состоянии матери

24-летняя Анна Заворотнюк нарушила молчание. Дочь 49-летней Анастасии Заворотнюк высказалась о маме.Анастасия Заворотнюк: новости сегодня, 09.10.2020Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже больше года не появляется на публике. На днях впервые за долгое время в ее соцсетях появилась новая публикация, но и она была удалена.Актриса борется с онкологическим заболеванием. Родные Анастасии не комментируют ничего, что касается ее здоровья. Но старшая дочь Заворотнюк призналась, что получает много вопросов о самочувствии мамы. Анна заявила, что позиция семьи не будет меняться.Близкие актрисы намерены и дальше хранить молчание. Девушка заверила, что не хочет слушать разговоры о том, что если они публичные персоны, то обязаны отчитываться о происходящем в личной жизни.Анна тяжело переживает происходящее дома. Она призналась, что ведет активную социальную жизнь, чтобы таким образом отвлечься.«Попробуйте поставить себя на мое место и понять хоть немного, как я себя чувствую. И понять, что не нужно писать мне подобные вопросы», — призвала дочь актрисы своих поклонников.

Заворотнюк поблагодарила неравнодушных людей и всех, кто молится за здоровье ее мамы. Девушка попросила фолловеров быть тактичными и соблюдать личные границы. Анна также пояснила, что сейчас живет в загородном коттедже вместе с мамой, Петром Чернышевым и младшей дочерью. Однако вскоре инстадива планирует переехать в свою квартиру в центре Москвы.Состояние здоровья Заворотнюк сейчас, 9 октябряАртистка, которая снималась со своей подругой Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ, рассказала, как сейчас чувствует себя звезда.Как отметила Виктория Пьер-Мари, сложнее всего сейчас приходится мужу подруги — фигуристу Петру Чернышеву. Одно дело жить с успешной и знаменитой звездой, а совсем другое с человеком, который попал в беду.«Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека», рассказала Виктория Пьер-Мари.Отметим, что Петр Чернышев в конце 2019-го и начале 2020 года принял участие сразу в девятнадцати ледовых шоу. Благодаря этому он заработал неплохие деньги и пустил их на лечение жены, которая уже второй год борется с тяжелым заболеванием.