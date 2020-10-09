«Козырь – шлюхи»: экс-продюсер «Дома-2» обвинила Собчак в разрушении своей семьи

По словам создательницы телепроекта, блондинка «захватила» ее тогда еще мужа, чтобы добиться славы.

Создательница телепроекта «Дом-2» Василина Михайловская обвинила Ксению Собчак в разрушении своей семьи. 50-летний продюсер прокомментировала интервью 38-летней журналистки с Наташей Королевой и Тарзаном, которые сейчас переживают сложный этап из-за измены. По словам Сергея Глушко, именно жена настояла на интервью с Собчак, чтобы вылить ей душу и поболтать «по-женски». По мнению Михайловской, странный выбор, так как Собчак и сама была в роли любовницы.

Экс-продюсер «Дома-2» заявила, что Ксения Собчак соблазнила тогда еще ее мужа, генпродюсера телестройки Алексея Михайловского. Якобы молодая и амбициозная блондинка не пощадила ее и добила брак.

Ксения Собчак с Ксенией Бородиной на «Доме-2»

«Когда-то именно интервьюерша этой записи вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, ее никогда не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам», — рассказала Василина своим подписчикам в Instagram.

Михайловская вспоминает, что тогда Собчак ничего не волновало, кроме своей карьеры. «Отряхнулась и побежала», — добавляет она. Экс-продюсер «Дома-2» говорит, что блондинка всегда так поступала: находила самого влиятельного «самца» и захватывала его. По словам Михайловской, именно ее муж тогда и сделал из простой тусовщицы, дочери политика Анатолия Собчак медийную личность и звезду.

Алексей Михайловский

«У каждого из нас свой путь. В извечной игре мужчины и женщины у первого есть дополнительный козырь – шлюхи», — заключила она.

Напомним, Ксения Собчак проработала на «Доме-2» с 2004 по 2012 год. Тогда она вела проект вместе Ксенией Бородиной. Михайловский объяснял, что выбор на роль ведущих непрофессионалов обусловлен форматом шоу, где ведущие должны помогать обычным людям «с улицы» строить отношения. Проект и принес Ксении Собчак большую славу, но в то же время антипатию. Сам генпродюсер «Дома-2» после развода с Василиной женился на экс-участнице телестройки Наталье Варвиной. В 2014 году Василина Михайловская перестала работать над проектом «Дом-2».

Отметим, что Ксения Собчак в 2013 году впервые вышла замуж за актера Максима Виторгана. В 2016 у пары родился сын Платон, а в начале 2019 года они развелись. Ходили слухи, что причиной тому стал режиссер Константин Богомолов, которому актер даже якобы разбил нос в драке. В сентябре 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Сейчас парочка души не чает друг в друге.

В недавнем интервью актрисе Агате Муцениеце журналистка рассказывала о причинах развода с Виторганом. По ее словам, она стала несчастна в браке. Ксения Анатольевна делилась, что с бывшим мужем у нее был разный способ проведения досуга, круг общения, что в итоге и повлияло на решение о разводе. Собчак считает, что не нужно держаться за брак, если в нем нет счастья и удовольствия.

Ранее Ксения Собчак в интервью с Тарзаном и Наташей Королевой показала стриптизеру полную версию своего стриптиза, который она устроила на свадьбе с Богомоловым.