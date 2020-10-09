В алтайских больницах запускают колл-центры разгрузки врачей шквала звонков

Минздрав Алтайского края запускает колл-центры во всех крупных медицинских учреждениях региона. Как уточнили в ведомстве, часть из них уже принимает звонки от пациентов, однако проблемы пока есть с запуском в некоторых поликлиниках, в том числе в 14-й, на работу которой недавно жаловались барнаульцы. Они сообщили, что не могут дозвониться в учреждение, о чем стало известно даже на федеральном уровне.

Как заявили в Минздраве края, большая часть колл-центров уже работает, осуществляет консультации пациентов, часть отлаживают работу, но до конца недели все начнут полноценно принимать звонки. В общей сложности в колл-центрах задействовано более 50 операторов — работников поликлиник. Сейчас они принимают около 9 тысяч звонков сутки. «После запуска всех (хромает как раз 14-я поликлиника) будет чуть больше 50 центров», — подытожили в Минздраве.

Напомним, что 7 октября в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» прозвучала очередная порция критики в адрес организации системы здравоохранения в Алтайском крае. На сей раз речь шла о поликлинике № 14, где недавно уволился главврач. Участник передачи сообщил, что пациенты данного медучреждения обратились к нему с жалобой на то, что долгое время не могут попасть на прием к врачу и вызвать «скорую помощь» с диагностированным корнавирусом.

О проблемах здравоохранения на периферии сообщил доктор экономических наук и кандидат психологических наук, сенатор от Брянской области Сергей Калашников. По его словам, накануне записи программы к нему поступил звонок от жительницы Барнаула, которая рассказала, что в течение трех дней не может дозвониться в поликлинику № 14 и вызвать врачей. При этом у женщины официально диагностирован коронавирус. Сенатор назвал данное положение вещей «катастрофической ситуацией». Его сообщение вызвало шок не только у гостей студии, но и у столичных ведущих