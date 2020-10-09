В Роспотребнадзоре рассказали, кто в сентябре чаще всего болел коронавирусом

В сентябре больше всего заболевших регистрировалось среди офисных работников. Менее всего заражения коснулись учителей. Об этом сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской Газете».

«Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре — это офисные работники. Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения», — сказала Попова.

Попова также отметила, что вопрос о переводе школьных классов на дистанционное обучение можно поднимать, если в классе есть несколько заболевших.

«Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс во всей школе. В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают», — заявила Попова.