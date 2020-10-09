Айза Долматова показала будущую дочь от Олега Майами

Источник изображения: Instagram @aizalovesamВедущая и блогер Айза Долматова показала будущую дочь от певца Олега Майами. Чтобы узнать, как станет выглядеть девочка, знаменитости использовали одно из популярных приложений. Айза Долматова и Олег Майами встречаются уже больше года. Ведущая, которая старше артиста на шесть лет, не раз заявляла о трепетных чувствах к нему. В социальной сети Instagram блогер показала, как может выглядеть их общая дочь. Подписчики сразу же сделали вывод, что девочка похожа на отца.

Напомним, что у Олега Майами пока нет собственных детей, но он находится в отличных взаимоотношениях с наследниками Айзы Долматовой. У нее растет двое сыновей Сами и Элвис. Первый был рожден в браке с рэпером Гуфом. Второго ребенка ведущая родила, когда состояла в отношениях с бизнесменом Дмитрием Анохиным. Официально развод с предпринимателем, живущим на Бали, Айза Долматова оформила минувшей весной.