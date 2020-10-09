Завуч камчатской школы извращенно надругался над третьеклассницей в День учителя

44-летний мужчина внезапно начал трогать девочку на праздничном занятии кружка по информатике. Сейчас он под арестом ждет экспертизы на педофилию.

Совершенно невообразимая история произошла 5 октября в одной из общеобразовательных школ Елизовского района Камчатки: 44-летний преподаватель, он же завуч по инновационной деятельности, совершил «иные насильственные действия сексуального характера» в отношении девятилетней ученицы. Абсурдности ситуации добавляет тот факт, что случилось всё в День учителя.

«Надругался извращенным способом», — пишут о случившемся камчатские СМИ, Третьеклассница пришла из школы домой и, не находя себе места, рассказала всё матери. Та в ужасе побежала писать заявление в полицию. Стражи порядка отнеслись к ситуации со всей серьезностью. Была оперативно назначена экспертиза, которая подтвердила рассказ пострадавшей девочки.

Замдиректора школы был задержан, потом арестован и сейчас находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Предположительно в рамках следствия по делу ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит, является ли мужчина педофилом. Кроме того, сотрудники регионального СУ СКР выясняют, не был ли завуч уличен в подобных наклонностях раньше.

Подробности инцидента со ссылкой на местных жителей описывает издание Life News. По его данным, всё произошло в средней школе Начикинского сельского поселения. Завуч, который подозревается в надругательстве над третьеклассницей, перебрался туда в январе 2020 года из Красноярска. У него есть жена и двое несовершеннолетних детей, но они почему-то вслед за главой семейства так и не переехали.

В День учителя замдиректора по инновационной деятельности решил провести кружок по информатике. Ученица задала ему какой-то вопрос, он подошел к ней и, по ходу разъяснений указывая одной рукой на экран монитора, второй начал трогать девочку за интимные места. Потом, когда его задержали, мужчина объяснил свое поведение «внезапно возникшим неодолимым желанием».

Напомним, 1 октября в Уфе был арестован задержанный ранее охранник местной коррекционной школы-интерната для слабовидящих и слабослышащих детей. Две воспитанницы пришли к директору и рассказали, что он хватал их за руки. Женщина, следуя установленным правилам, тут же обратилась в полицию. Башкирские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что ЧОПовец хватал девочек за грудь и пытался завлечь в раздевалку.

В 2015 году «Блокнот» писал о разразившемся в Ростове-на-Дону скандале: преподаватель местного танцевального коллектива развращал 12-летнюю воспитанницу прямо на занятиях. В конце концов девочка рассказала обо всем матери, а та обратилась в правоохранительные органы.

В последнее время из-за тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних вновь встал вопрос о снятии моратория на смертную казнь как высшую меру наказания и о создании в России реестра сексуальных преступников и педофилов по аналогии с США.