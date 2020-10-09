20 минут пульс прощупывался Барнауле водитель КамАЗа насмерть сбил подростка пешеходном переходе обновлено

Фото с места происшествия

7 октября в Барнауле произошло очередное смертельное ДТП – водитель «КамАЗа» насмерть сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Авария произошла в районе дома № 1 по улице Вологодской. Сотрудники полиции предварительно установили, что 22-летний водитель «КамАЗа» допустил наезд на 14-летнего подростка, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик скончался на месте от полученных травм.

В свою очередь очевидцы в соцсетях говорят, что «КамАЗ» будто бы остановился перед переходом, чтобы пропустить подростка, но тот продолжал стоять и даже не отреагировал на сигнал водителя. Когда машина стронулась с места, пешеход, как уверяют пользователи соцсетей, начал переходить дорогу и попал под колеса. «Водитель его не увидел. Понял лишь, когда полностью проехал по нему. 20 минут еще пульс прощупывался, до приезда «скорой» погиб», — пишет пользовательница Мария Ботвинская.

Напомним, что за последний месяц в Барнауле произошло несколько серьезных ДТП с пострадавшими. В основном травмы получают пешеходы, пересекающие дорогу по нерегулируемым переходам. В связи с участившимися происшествиями, прокуратура организовала проверку в ГИБДД и среди профильных чиновников по профилактике и недопущению подобных инцидентов.

UPD 9:52: Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поставил на личный контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого в городе Барнауле погиб 14-летний подросток. Как сообщается на сайте ведомства, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования назначены все необходимые исследования и экспертизы, в том числе – автотехническая.