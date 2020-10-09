На театральной площадке MOÑ состоялась первая премьера спектакля

Сегодня в пространстве black box Национальной библиотеки РТ — новой театральной площадке MOÑ состоялась первая премьера. Творческое объединение «Алиф» представило пластический спектакль «Хава». Режиссером-постановщиком выступил руководитель творческого объединения Туфан Имамутдинов, а исполнителями — Айсылу Мирхафизхан (пластика) и Йолдыз Миннуллина (стихи).

Соучастниками спектакля стали зрители — им выдали микрофоны, в которые они могли шептать слова или фразы. На их основе и строился спектакль — Мирхафизхан пластически исполняла свое восприятие слов, а Миннуллина печатала поэтическую интерпретацию, которая проецировалась на экран.

«Для меня Һава — это спектакль-вызов. Это перелом своих установок, страхов. В начале репетиций я сильно сомневалась. Но Туфан сделал вызов как режиссёр. Он сказал мне не делать того, что я привыкла делать на сцене. И я стала искать другой способ. Для меня как для исполнителя — это выход за рамки своих привычных возможностей», — отметила Мирхафизхан.

Полноценное открытие новой театральной площадки состоится в ноябре. Ее резидентами стали фонд «Живой город» и «Алиф». «Живой город» придумал для MOÑ институт кураторства, пока сроком на один сезон. Курировать площадку станет один из самых известных театральных кураторов Москвы, директор центра им. Мейерхольда Елена Ковальская, а также Имамутдинов. Сюда переедет несколько вещей из репертуара «Угла», будет реализовываться проект «Живого города» под названием «Театр горожан», а также большой блок работы окажется связан с национальным театром, что включит в себя не только постановку спектаклей, но и школу татарского театра.