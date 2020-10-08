США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину

Уильям Эванина Фото: Joshua Roberts / Reuters

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в попытках помешать американской стороне получить вакцину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Hearst.

«Как только мы получим ее [вакцину], они определенно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока — Китай, Россия и Иран — точно пытаются не дать нам получить вакцину в свое распоряжение», — заявил он.

Эванина также заявил, что тактика действий российской стороны изменилась по сравнению с 2016 годом. Он отметил, что «россияне больше не пользуются ботами и фабриками троллей». «Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее», — сказал Эванина. Он добавил, что цель России — «внести раскол и уничтожить демократию» в Соединенных Штатах.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса. По его словам, Соединенные Штаты произведут достаточно доз вакцины против коронавируса для «каждого американца» к апрелю. При этом к концу 2020 года в стране будет как минимум сто миллионов доз препарата.

По данным на 9 октября, за все время пандемии коронавирусом заразились 36,3 миллиона человек. Из них более одного миллиона скончались, 25,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных выявлено в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии.