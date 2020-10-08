Московские врачи рассказали, кому больше всего следует опасаться COVID-19

Названы две основные группы риска при коронавирусе.

Главный эндокринолог московского депздрава Михаил Анциферов представил результаты анализа данных пациентов, скончавшихся от коронавируса. На основе этого исследования врачи выявили наиболее подверженных риску граждан, и сформулировали для них особые рекомендации.

Всего было установлено две группы больных, которые более остальных подвержены риску смерти от COVID-19. В первую группу входят люди старше 60-ти лет, которым тяжело бороться с заболеванием уже в силу возраста. Вторая группа включает больных сахарным диабетом.

«Если вам больше 60-ти лет или вы больны диабетом, страдаете ожирением — то находитесь в группе повышенного риска по COVID-19. Именно поэтому вам сейчас особенно важно соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим», — подчеркнул Михаил Анциферов.

По данным столичных врачей абсолютное большинство – более 83% – умерших в результате заражения COVID-19, это люди старше 60-ти лет. Более чем у половины больных были другие заболевания, среди которых «пальмовую ветвь» получил сахарный диабет, на его долю пришлось 86% от всех фоновых эндокринных заболеваний.

Напомним, сегодня стало известно что, что на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19 ушел 73-летний патриарх Кирилл. Об том он заявил в письме, опубликованном на официальном сайте патриархии.

А вот 65-летний глава «Роснано» Анатолий Чубайс не сумел избежать атаки прилипчивого вируса. Вернувшись из командировки, он обнаружил у себя повышенную температуру и сопутствующий кашель. О том, что пройдя тест, он получил положительный результат, Чубайс написал у себя на странице в Facebook.

Главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков еще в августе предупредил россиян, что вскоре им придется массово пройти вакцинацию. В противном случае многих заболевших, как это ни прискорбно, ждет кладбище.