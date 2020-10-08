Барнаульских перевозчиков пассажиров активно штрафуют нарушение масочного режима

В Барнауле после совещания с главой города активизировались рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Мэрия отчиталась об одном из таких мероприятий, которое прошло 7 октября. Сотрудники комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города совместно с представителями Роспотребнадзора и ГИБДД провели проверку в не скольких автобусах и маршрутках. В результате нарушителям были выданы предписания. Добавим, что на сайтах барнаульских районных судов в настоящее время рассматривается большое количество дел о подобных правонарушениях «безмасочников».

Как сообщили в пресс-центре мэрии, вопрос соблюдения масочного режима в общественном транспорте глава города Вячеслав Франк поднял на прошедшем 5 октября заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. О результатах проведенной 7 октября проверки рассказал начальник отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Арапов. «Такие мероприятия проводятся еженедельно — внимание обращается как на дезинфицирующую обработку подвижных составов, так и на соблюдение масочного режима. В ходе сегодняшнего рейда был выявлен ряд нарушений как среди линейных сотрудников общественного транспорта, так и среди пассажиров. На перевозчиков составлены представления, которые будут переданы в Роспотребнадзор, а затем направлены в суд», — сообщил он.

Сотрудники ГИБДД также составили протоколы об административных правонарушениях пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты. «Сегодня мы проверили около 20 транспортных средств, в автобусах четырех перевозчиков водители были без масок, также в нескольких автобусах без индивидуальных средств защиты были пассажиры. Это грубое нарушение указа губернатора Алтайского края. В настоящее время наблюдается повышение уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией — ношение маски актуально как никогда. Человек, не зная, что он болен, может являться носителем инфекции и заразить окружающих его людей», — подчеркнул главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Алексей Тюрин.

Он также отметил, что благодаря проводимым рейдам количество нарушителей масочного режима сокращается. Специалист заверил, что эта работа будет продолжаться, а число рейдов увеличится до двух-трех мероприятий в неделю.

Отметим, что барнаульские суды загружены рассмотрением протоколов о нарушениях масочного режима. Так, на 8 октября в Ленинском районном суде запланировано три заседания по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), в Центральном — одно, в Индустриальном — восемь. Напомним, это влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.