«Осіння палітра»: у Луцьку презентували роботи викладачів художньої школи. ФОТО

День художника відзначають щороку у другу неділю жовтня з ініціативи Спілки художників України. 8 жовтня у виставковій залі Луцької художньої школи відбулось відкриття виставки творчих робіт викладачів школи «Осіння палітра».

Про це повідомляють на сайті Луцької міськради.

В експозиції представили 22 картини живописні та 2 світлини. Власні роботи презентували: Ольга Кучма, Юлія Гетьман, Галина Івашків, Тетяна Ядчук-Богомазова, Надія Борисюк, Валентина Попова, Людмила Салинська, Віра Конська, Наталія Пилипчук, Петро Лошак, Іван Гаврилюк, Анатолій Солтис, Андрій Русанович, Людмила Манько.

“Це дуже гарна традиція, яка засвідчує поєднання викладацької роботи з творчістю. Вона представляє кожного художника-викладача, розкриває його учням”, – зауважив під час відкриття виставки директор художньої школи Іван Гаврилюк та висловив вдячність міській раді за сприяння у комплексній реконструкцій приміщення.

Радник міського голови Ігор Поліщук привітав усіх присутніх з прийдешнім святом Днем художника.

“Ви навчаєте дітей, передаєте їм свій талант, ділитесь своїм життєвим та професійним досвідом, допомагаєте їм у становленні особистості, формуванні естетичних смаків. Можливо, в цій школі навчаються ті, хто буде прославляти наше місто на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Нехай Господь благословить вас на гарну працю”, – зазначив він й подякував викладачам школи за їх талант і творчі звершення, побажав наснаги в роботі та нових здобутків.

На захід також завітав Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Павел Пешек. Він вручив грамоту Меланії Водько, учениці художньої школи, переможниці міжнародного конкурсу, що був організований за сприяння Генерального консульства.

До слова, у Луцькій художній школі працює 21 викладач, кількість учнів — 420, крім того, 118 дітей навчається у групах самоокупності. 20 учнів користуються пільгами в оплаті навчання. Цього року до складу учнів школи вступили 155 дітей.

У минулому навчальному році 23 учні здобули перемоги у престижних мистецьких конкурсах.