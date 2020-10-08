СМИ сообщили, что санкции ЕС из-за Навального грозят 9 россиянам

Санкции Евросоюза из-за оппозиционера Алексея Навального грозят 9 россиянам, а также Государственному научно-исследовательскому институту органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), пишет парижская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

«По нашей информации, в списке — девять имен. Это — люди из администрации президента, а также — из силовых структур. Такие символичные меры вызовут резонанс в Москве, и не исключено, что там примут ответные шаги», — отмечает издание.

ГосНИИОХТпопало в список, так как «его считают местом создания в советские времена отравляющего вещества «Новичок».

Инициированный Германией и Францией санкционный список рассмотрят главы МИД стран ЕС на встрече 12 октября в Брюсселе.

Санкции предполагают замораживание активов в Евросоюзе фигурантов списка.